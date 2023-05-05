Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стрепетов: скауты в Европе будут внимательно смотреть топовый матч «Зенит» — «Спартак»

Стрепетов: скауты в Европе будут внимательно смотреть топовый матч «Зенит» — «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о предстоящем матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубым предстоит встретиться на своём поле со «Спартаком». В случае победы «Зенита» команда Сергея Семака станет чемпионом РПЛ сезона-2022/2023. Однако это возможно лишь при условии, что «Ростов» не обыграет «Факел» в другом матче 26-го тура.

«Игра между «Зенитом» и «Спартаком» — отдельная история. Ни тем, ни другим нельзя терять очки. От «Спартака» не знаешь чего ждать. Он может сыграть откровенно слабо, а может сыграть ярко. Атака у них очень хорошая, про оборону так не скажешь. Джикия выбыл из-за травмы — это одна оборона, вернулся в строй — другая. По вратарям большие вопросы: и Максименко, и Селихов не всегда выручают. «Спартак» непредсказуем.

Но это будет топовый матч. Я думаю, в Европе его покажут, и скауты будут внимательно смотреть. У «Зенита» есть игроки, которые могут продолжить карьеру в хороших зарубежных клубах — это бразильцы, Барриос, Мостового я бы к ним отнес.

Драки [как в Кубке] не будет. Все ждут яркой, результативной, красивой игры. «Спартаку» больше нужна победа с точки зрения турнирной ситуации. «Зениту» она нужна в плане психологии. Потому что чемпионская поступь должна быть без осечек. Хочется увидеть игру, где ярко проявят себя все игроки «Зенита». Пока у него заметны солисты — то это Малком, то Клаудиньо, то Вендел. Конечно, они меняются, и соперникам трудно предугадать, от кого ждать опасности. Но, если «Зенит» сыграет в свой лучший футбол, всей командой, поймает кураж, «Спартаку» придется очень тяжело», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Зенит» Семака всегда брал титул досрочно. Но со «Спартаком» может повторить рекорд
«Зенит» Семака всегда брал титул досрочно. Но со «Спартаком» может повторить рекорд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023