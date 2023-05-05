Стрепетов: скауты в Европе будут внимательно смотреть топовый матч «Зенит» — «Спартак»

Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о предстоящем матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубым предстоит встретиться на своём поле со «Спартаком». В случае победы «Зенита» команда Сергея Семака станет чемпионом РПЛ сезона-2022/2023. Однако это возможно лишь при условии, что «Ростов» не обыграет «Факел» в другом матче 26-го тура.

«Игра между «Зенитом» и «Спартаком» — отдельная история. Ни тем, ни другим нельзя терять очки. От «Спартака» не знаешь чего ждать. Он может сыграть откровенно слабо, а может сыграть ярко. Атака у них очень хорошая, про оборону так не скажешь. Джикия выбыл из-за травмы — это одна оборона, вернулся в строй — другая. По вратарям большие вопросы: и Максименко, и Селихов не всегда выручают. «Спартак» непредсказуем.

Но это будет топовый матч. Я думаю, в Европе его покажут, и скауты будут внимательно смотреть. У «Зенита» есть игроки, которые могут продолжить карьеру в хороших зарубежных клубах — это бразильцы, Барриос, Мостового я бы к ним отнес.

Драки [как в Кубке] не будет. Все ждут яркой, результативной, красивой игры. «Спартаку» больше нужна победа с точки зрения турнирной ситуации. «Зениту» она нужна в плане психологии. Потому что чемпионская поступь должна быть без осечек. Хочется увидеть игру, где ярко проявят себя все игроки «Зенита». Пока у него заметны солисты — то это Малком, то Клаудиньо, то Вендел. Конечно, они меняются, и соперникам трудно предугадать, от кого ждать опасности. Но, если «Зенит» сыграет в свой лучший футбол, всей командой, поймает кураж, «Спартаку» придется очень тяжело», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».