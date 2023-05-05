Стрепетов: скауты в Европе будут внимательно смотреть топовый матч «Зенит» — «Спартак»

Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о предстоящем матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубым предстоит встретиться на своём поле со «Спартаком». В случае победы «Зенита» команда Сергея Семака станет чемпионом РПЛ сезона-2022/2023. Однако это возможно лишь при условии, что «Ростов» не обыграет «Факел» в другом матче 26-го тура.
«Игра между «Зенитом» и «Спартаком» — отдельная история. Ни тем, ни другим нельзя терять очки. От «Спартака» не знаешь чего ждать. Он может сыграть откровенно слабо, а может сыграть ярко. Атака у них очень хорошая, про оборону так не скажешь. Джикия выбыл из-за травмы — это одна оборона, вернулся в строй — другая. По вратарям большие вопросы: и Максименко, и Селихов не всегда выручают. «Спартак» непредсказуем.
Но это будет топовый матч. Я думаю, в Европе его покажут, и скауты будут внимательно смотреть. У «Зенита» есть игроки, которые могут продолжить карьеру в хороших зарубежных клубах — это бразильцы, Барриос, Мостового я бы к ним отнес.
Драки [как в Кубке] не будет. Все ждут яркой, результативной, красивой игры. «Спартаку» больше нужна победа с точки зрения турнирной ситуации. «Зениту» она нужна в плане психологии. Потому что чемпионская поступь должна быть без осечек. Хочется увидеть игру, где ярко проявят себя все игроки «Зенита». Пока у него заметны солисты — то это Малком, то Клаудиньо, то Вендел. Конечно, они меняются, и соперникам трудно предугадать, от кого ждать опасности. Но, если «Зенит» сыграет в свой лучший футбол, всей командой, поймает кураж, «Спартаку» придется очень тяжело», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».
- 5 мая 2023
-
11:34
-
11:32
-
11:30
-
11:28
-
11:23
-
11:22
-
11:03
-
11:03
-
11:00
-
10:45
-
10:36
-
10:24
-
10:16
-
10:15
-
10:08
-
10:05
-
10:00
-
09:57
-
09:53
-
09:51
-
09:27
-
09:25
-
09:17
-
09:07
-
09:01
-
08:51
-
08:44
-
08:30
-
08:27
-
08:07
-
07:58
-
05:57
-
05:51
-
05:44
-
05:41