Ибрагимович близок к переходу в «Монцу». Трансферу способствует его дружба с Берлускони

Нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович может перейти в «Монцу», так как находится в дружеских отношениях с владельцем клуба Сильвио Берлускони. Об этом сообщает Footmercato.
По информации источника, Ибрагимович достиг устной договорённости с «Монцей» о переходе по окончании текущего сезона, когда истечёт его контракт с «Миланом». Издание отмечает, что вероятность перехода шведского нападающего выше 90 процентов.
Ранее сообщалось, что «Милан» не хочет продлевать контракт с возрастным Ибрагимовичем, несмотря на то что швед не планирует завершать игровую карьеру.
41-летний Ибрагимович сыграл лишь четыре матча за «Милан» в текущем сезоне из-за тяжёлой травмы. В этих играх швед отметился одним голом.
Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»
- 5 мая 2023
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