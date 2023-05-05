Маттеус посоветовал «Баварии» купить нападающего «Штутгарта» Серу Гирасси

Обладатель золотого мяча и легенда «Баварии» Лотар Маттеус посоветовал клубу из Мюнхена, что в летнее трансферное окно им нужно приобрести нападающего «Штутгарта» Серу Гирасси. Ранее сообщалось, что главной целью мюнхенцев является форвард «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани.

«Я бы взял Гирасси! В сотый раз он снова привлёк моё внимание в кубковом матче против Франкфурта: уверенное владение мячом, быстрый, крепкий. У него есть всё, что нужно центральному нападающему. Гирасси так же хорош, как и Коло Муани, с той лишь разницей, что стоит он намного дешевле.

Почему бы «Баварии» не приложить усилия для Гирасси? В почти 30 лет Кейн уже слишком стар, Осимхен был бы слишком дорог. Но Коло Муани также будет стоить больше, чем его рыночная стоимость, которую он увеличил до 65 миллионов после сильного чемпионата мира с Францией. Но отпустит ли его Франкфурт?» — цитирует Маттеуса Bild.

Напомним, после 30-го тура чемпионата Германии «Бавария» находится на верхней строчке турнирной таблице, имея в активе 62 очка. Ближайший преследователь, дортмундская «Боруссия», отстаёт от лидера на одно очко.