Малком: у меня нет никакой дуэли с Промесом. Чемпионы не оглядываются на соперника

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком высказался о предстоящем матче 26-го тура РПЛ с московским «Спартаком», заявив, что он не воспринимает противостояние с форвардом красно-белых Квинси Промесом как дуэль, так как чемпионы не должны оглядываться на соперника.
«У нас с Промесом нет никакой дуэли, он делает свою работу, я — свою. Мы не должны оглядываться на соперника, нужно думать только о своей игре — это то, как должны действовать чемпионы.
Я прекрасно осознаю важность этого матча, каждый их нас понимает, как важны игры с этим соперником. Надеюсь, что в воскресенье мы как можно быстрее сможем поймать ритм игры и приблизиться к чемпионству», — приводит слова Малкома официальный телеграм-канал «Зенита».
«Зенит» и «Спартак» сыграют в Санкт-Петербурге 7 мая. Начало встречи запланировано на 18:00 мск.
- 5 мая 2023
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