Бояринцев оценил роль Промеса и Джикии для «Спартака»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев высказался о важности нападающего Квинси Промеса и защитника Георгия Джикии для красно-белых. По его мнению, Джикия грамотным подсказом предотвращает голевые моменты у ворот «Спартака».
«Потери Джикии и Промеса, которые в нескольких матчах не могли помочь «Спартаку», — ощутимы. Промес — важнейший игрок атаки, Джикия — обороны. Георгий может держать команду на голосе, постоянно мотивировать партнеров — это важно. Джикия своим грамотным подсказом предотвращает много голевых ситуаций возле ворот «Спартака», — приводит слова Дениса Бояринцева «РБ Спорт».
Напомним, в ближайшем матче «Спартаку» предстоит встретиться с «Зенитом». Игра 26-го тура Российской Премьер-Лиги состоится в Санкт-Петербурге.
- 5 мая 2023
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