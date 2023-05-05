Малком: я пришёл в «Зенит» за командными трофеями, личные рекорды отходят на второй план

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком заявил, что перешёл в клуб, чтобы выигрывать командные трофеи, отметив, что личные рекорды отходят для него на второй план.

«Я приехал в Петербург за командными трофеями, личные рекорды для меня отходят на второй план. Конечно, для нас будет хорошо, если завтра матч «Ростова» и «Факела» закончится вничью, но мы не должны оглядываться на соперников и всегда играть только на победу», — приводит слова Малкома официальный телеграм-канал «Зенита».

Малком лидирует в гонке бомбардиров РПЛ в текущем сезоне с 22 забитыми мячами. Бразилец может побить рекорд Олега Веретенникова по количеству голов в одном сезоне чемпионата России, который равняется 25 забитым мячам.