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Семак — перед игрой «Зенит» — «Спартак»: победа никогда не превращается в рутину

Семак — перед игрой «Зенит» — «Спартак»: победа никогда не превращается в рутину
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак перед матчем с московским «Спартаком» в 26-м туре РПЛ заявил, что сине-бело-голубые не думают о чемпионстве, однако отметил, что победы никогда не превращаются в рутину.

«Мы не думаем о чемпионстве. Конечно, хотелось бы пораньше, но мы думаем только о своей игре. Победа никогда не превращается в рутину», — приводит слова Семака официальный телеграм-канал «Зенита».

«Зенит» может стать чемпионом России после матча со «Спартаком». Для этого необходимо, чтобы матч «Ростова» и воронежского «Факела» не завершился победой ростовчан, а сами петербуржцы обыграли на своём поле «Спартак». Матч «Зенита» с красно-белыми пройдёт 7 мая. Начало в 18:00 мск.

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