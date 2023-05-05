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Семак — перед «Спартаком»: нужно, чтобы эмоции не перехлёстывали, как в матче Кубка России

Семак — перед «Спартаком»: нужно, чтобы эмоции не перехлёстывали, как в матче Кубка России
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак перед матчем 26-го тура РПЛ с московским «Спартаком» подчеркнул важность эмоций в футболе, однако отметил необходимость того, чтобы они не перехлёстывали, как это случилось в последней игре между командами в Кубке России.

«Эмоции — часть футбола, они важны, но нужно, чтобы эмоции не перехлёстывали, как это было в матче Кубка России», — приводит слова Семака официальный телеграм-канал «Зенита».

Напомним, по окончании основного времени матча «Зенита» и «Спартака» в Кубке России в Санкт-Петербурге в этом сезоне между футболистами началась массовая драка, по итогам которой по три игрока каждой команды были удалены и дисквалифицированы на шесть матчей каждый.

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