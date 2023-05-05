Ярошик: теории Газзаева были утомительными, я ложился и ставил ноги на другой стул
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Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик поделился воспоминаниями от совместной работы с экс-наставником армейцев Валерием Газзаевым. Напомним, Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003 год, а также с 2004 по 2008 год. Ярошик выступал за армейцев с января 2003 по январь 2005 года.
«Нырки в бассейне – самая запоминающаяся часть работы с Газзаевым? Мне Газзаев больше запомнился тем, что мы каждый вечер разбирали какую-нибудь игру дольше часа. Все эти теории были такими утомительными, что я просто ложился поудобнее и ставил ноги на другой стул. Тогда ещё были некачественные записи игр, и мы постоянно ставили на паузу. Представляю, как было скучно это смотреть ребятам, которые не попадали в состав», — приводит слова Ярошика Metaratings.
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