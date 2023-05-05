Гвинейский форвард «Локомотива» Камано заявил, что чувствует себя русским

Нападающий московского «Локомотива» Франсуа Камано заявил, что чувствует себя русским, и не исключил, что может получить российский паспорт, если ему предоставится такая возможность. Игрок сборной Гвинеи отметил, что ему всё нравится в России.

«Российский паспорт? Почему бы и нет? Если предоставится такая возможность, я буду рад. Чувствую ли в душе себя русским? Да, конечно. Мне здесь всё нравится, со мной прекрасно обращаются и в команде, и в городе. Всем доволен», — приводит слова Камано Sport24.

27-летний Камано играет за «Локомотив» с 2020 года. В текущем сезоне на его счету шесть забитых мячей и три результативные передачи в 33 сыгранных матчах за железнодорожников во всех турнирах. В 2021 году Камано выиграл Кубок России.