Президент «Торпедо» рассказал о ситуации с Кутеповым и другими отстранёнными футболистами

Президент московского «Торпедо» Ярослав Власов рассказал о ситуации с отстранёнными от тренировок с основным составом команды Ильёй Кутеповым, Юрием Журавлёвым и Равилем Нетфуллиным. Функционер опроверг информацию, что игроки были переведены в молодёжку из-за улыбок и шуток.

«Пишут, что кого-то отстранили из-за улыбок и шуток. Конечно, это неправда. Напротив, с приходом Клотета в клубе установилась позитивная атмосфера. За шутки и улыбки не отстраняют. Такая версия могла возникнуть только из-за недопонимания. Дело точно не в улыбках. Все причины тренер лично обсуждает с игроками.

Сейчас действительно острая ситуация — в каждом решении можно пытаться найти второй смысл. Для медиа это правильный подход, для рейтингов хорошо. Но для выводов, согласитесь, важно исходить всё же из первоисточника.

Их привлекли к тренировкам с молодёжной командой. У тренерского штаба есть на такое решение право, оно прописано в трудовом договоре. Если возникают вопросы, мы их стараемся обсуждать внутри клуба. Но совершенно логично, что реакция на такие решения будет — и будет неоднозначной. Клуб находится в сложной ситуации, и требуются конкретные решения. Нельзя делать, как раньше, и получить другой результат», — приводит слова Власова Sport24.