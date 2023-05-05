Президент «Торпедо» рассказал о ситуации с Кутеповым и другими отстранёнными футболистами

Президент московского «Торпедо» Ярослав Власов рассказал о ситуации с отстранёнными от тренировок с основным составом команды Ильёй Кутеповым, Юрием Журавлёвым и Равилем Нетфуллиным. Функционер опроверг информацию, что игроки были переведены в молодёжку из-за улыбок и шуток.
«Пишут, что кого-то отстранили из-за улыбок и шуток. Конечно, это неправда. Напротив, с приходом Клотета в клубе установилась позитивная атмосфера. За шутки и улыбки не отстраняют. Такая версия могла возникнуть только из-за недопонимания. Дело точно не в улыбках. Все причины тренер лично обсуждает с игроками.
Сейчас действительно острая ситуация — в каждом решении можно пытаться найти второй смысл. Для медиа это правильный подход, для рейтингов хорошо. Но для выводов, согласитесь, важно исходить всё же из первоисточника.
Их привлекли к тренировкам с молодёжной командой. У тренерского штаба есть на такое решение право, оно прописано в трудовом договоре. Если возникают вопросы, мы их стараемся обсуждать внутри клуба. Но совершенно логично, что реакция на такие решения будет — и будет неоднозначной. Клуб находится в сложной ситуации, и требуются конкретные решения. Нельзя делать, как раньше, и получить другой результат», — приводит слова Власова Sport24.
- 5 мая 2023
-
13:07
-
13:00
-
12:58
-
12:52
-
12:51
-
12:40
-
12:38
-
12:28
-
12:21
-
11:55
-
11:52
-
11:51
-
11:50
-
11:48
-
11:40
-
11:34
-
11:32
-
11:30
-
11:28
-
11:23
-
11:22
-
11:03
-
11:03
-
11:00
-
10:45
-
10:36
-
10:24
-
10:16
-
10:15
-
10:08
-
10:05
-
10:00
-
09:57
-
09:53
-
09:51