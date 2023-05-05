Президент «Торпедо»: любому на моём месте был бы нужен такой игрок, как Дзюба

Президент московского «Торпедо» Ярослав Власов рассказал об отношении к потенциальному подписанию нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, заявив, что любой бы функционер хотел бы видеть в своей команде такого футболиста, как форвард железнодорожников.
«Не могу сказать точно: детально не анализировал ни сделку, ни фигуру самого Артёма. Но думаю, любому президенту нравится и нужен игрок, который в шести матчах делает 6+3. Мы бы точно его детально рассмотрели», — приводит слова Власова Sport24.
Дзюба перешёл в «Локомотив» зимой 2023 года на правах свободного агента из «Адана Демирспор». До подписания контракта с железнодорожниками 34-летний нападающий мог оказаться в «Торпедо», однако тогдашний наставник автозаводцев Андрей Талалаев выступил против перехода форварда.
- 5 мая 2023
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