Кечинов: результат в матче с «Зенитом» не давит на «Спартак» — второе место ничего не даёт

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче красно-белых с «Зенитом». Игра 26-го тура РПЛ пройдёт в воскресенье, 7 мая, в Санкт-Петербурге.

«Надеюсь, «Спартак» выйдет на матч с «Зенитом» раскрепощённым. Потому что результат по большому счёту не давит на команду. Конечно, есть возможность занять второе место, но оно, по сути, ничего не даёт, кроме серебряных медалей.

Понятно, что «Спартак» не будет играть первым номером. Игроки будут больше нацелены на оборону, не забывая при этом о контратаках. Впереди есть Промес и Соболев, которые знают, как забивать. Футболисты «Спартака» должны выйти на матч с правильным психологическим настроем, продемонстрировать свои лучшие качества и помешать «Зениту» стать чемпионом», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.