Ярошик: когда я стал игроком ЦСКА, в душе было грустно, позвонил родным и заплакал

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик поделился воспоминаниями о своём переходе в стан армейцев. Он признался, что после подписания контракта с московским клубом испытывал грустные эмоции, а во время телефонного звонка семье даже заплакал. Также Ярошик допустил, что ЦСКА доплатил его агентам, чтобы те уговорили футболиста переехать в Россию.

«Помню, что офис президента ЦСКА находился в не очень красивом здании. Мы с агентами и Евгением Гинером поднялись наверх, сели за стол. Я учил русский язык в школе всего два года, поэтому мне было сложно поддержать разговор и что-то сказать. Когда летели в Москву, ещё не были уверены, что подпишем этот контракт. Думаю, агенты тоже ничего не знали о ЦСКА на тот момент. Им было непросто сказать: «Иржи, этот вариант для тебя просто супер». Возможно, ЦСКА даже доплатил им, чтобы они убедили меня подписать пятилетний контракт.

После того как мы подписали контракт, агенты улетели. На улице было очень холодно – минус 25 градусов, падал снег. Я позвонил родным, сказал, что стал игроком ЦСКА. В душе было очень грустно, я даже заплакал, потому что понял, что далеко от семьи совсем один в чужой стране. Я мечтал о Европе, но оказался в России. Это было нелегко, но уже спустя короткое время всё нормализовалось, и у меня всё было отлично», — приводит слова Ярошика Metaratings.