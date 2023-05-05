Титов: нужно забыть о Европе на ближайшие 5-10 лет. Мы там будем ещё не скоро
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Легенда московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о том, сможет ли кто-то из российских игроков уехать в Европу.
«Об этом сейчас невозможно говорить. Сейчас проблематично уехать в Европу. Смотря в какую Европу. Сербия — хороший чемпионат? Там в футбол играют две-три команды. Если мы говорим о топ-5 чемпионатов, то никто никуда не уедет. Сегодня нам надо поднимать чемпионат, пытаясь растить своих футболистов. Это игра вдолгую. Нужно забыть о Европе на ближайшие 5-10 лет. Мы там будем ещё не скоро», — приводит слова Титова «Спорт-экспресс».
Напомним, в рамках 26-го тура РПЛ московский «Спартак» сыграет с санкт-петербургским «Зенитом». Игра пройдёт 7 мая. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.
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