Тренер «ПСЖ» Галтье не стал прямо отвечать на вопрос о возвращении Месси в состав

Главный тренер французского «ПСЖ» Кристоф Галтье не стал прямо отвечать на вопрос о возможном возвращении нападающего Лионеля Месси в состав команды после отбывания им двухнедельной дисквалификации. Специалист отметил, что окончательное решение будет зависеть в первую очередь от решения самого аргентинца.
«Вернётся ли Месси в состав «ПСЖ» после дисквалификации? Посмотрим, когда он вернётся. Очевидно, что сначала будет разговор между Лео и клубом. Также это зависит и от него самого, он сам должен быть заинтересован в первую очередь», — приводит слова Галтье RMC Sport.
35-летний Месси улетел в Саудовскую Аравию без разрешения Галтье и спортивного менеджмента «ПСЖ». По информации СМИ, аргентинец может уже больше не сыграть за парижан.
Фанаты «ПСЖ» оскорбляют Месси и Неймара на митинге
- 5 мая 2023
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