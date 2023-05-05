Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин избежал дополнительной дисквалификации после удаления в матче со «Спартаком» (1:1), об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК) Артур Григорьянц.
«В рапорте было указано, что Карпин выходил за пределы, за это он оштрафован на 30 000 рублей. Карпин после матча подошёл к судье и был удалён — демонстрационное несогласие с судьёй. В рапорте было указано, что Карпин не использовал ненормативную лексику и оскорбления.
Карпин участвовал в заседании по ВКС. Он подтвердил, что был эмоционален, но без оскорблений. То слово, которое было в трансляции, означало разочарование об упущенной победе. Мы приняли решение не применять дополнительное наказание, кроме автоматической дисквалификации. Карпин будет оштрафован на 60 000 рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
- 5 мая 2023
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