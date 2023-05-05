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Сергей Кирьяков признан лучшим тренером апреля во Второй лиге

Определены лучшие игроки, лучшие молодые игроки и лучшие тренеры по итогам апреля во Второй лиге сезона-2022/2023.

Лучших игроков и молодых игроков ежемесячно определяют главные тренеры команд, а тренеров – руководители клубов, представленных во Второй лиге. Исходя из ежемесячных опросов будут определены лучшие в сезоне-2022/2023.

Особо отмечаем главного тренера ФК «Ленинградец» Сергея Кирьякова, который уже второй раз побеждает в номинации лучший тренер. Его команда уверенно лидирует в группе 2.

Ниже полный список номинантов в апреле:

Лучшие игроки:

• Группа 1. Шамиль Саадуев, ФК «Форте» (Таганрог)

• Группа 2. Михаил Маркин, ФК «Ленинградец» (Ленинградская область)

• Группа 3. Никита Саламатов, ФК «Знамя» (Ногинск)

• Группа 4. Максим Руднев, ФК «Челябинск»

Лучшие молодые игроки:

• Группа 1. Сергей Самок, ФК «Ротор» (Волгоград)

• Группа 2. Максим Савельев, ФК «Чертаново» (Москва)

• Группа 3. Артём Быков, ФК «СКА-Хабаровск-2»

• Группа 4. Дмитрий Югалдин. ФК «Иртыш» (Омск)

Лучшие тренеры:

• Павел Могилевский, ФК «Форте» (Таганрог)

• Сергей Кирьяков, ФК «Ленинградец» (Ленинградская область)

• Георгий Бычков, ФК «Знамя» (Ногинск)

• Валерий Петраков, ФК «Иртыш» (Омск)

Подробнее о лучших в апреле во Второй лиге можно узнать по ссылке.

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