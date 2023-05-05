Дмитрий Булыкин: Хвича Кварацхелия проделал долгий путь к титулу Серии А

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о чемпионстве «Наполи», в составе которого выступает экс-футболист «Рубина» Хвича Кварацхелия. Напомним, неаполитанцы выиграли скудетто впервые со времён выступлений за клуб Диего Марадоны.
«Хвича большой молодец – он проделал долгий путь к титулу чемпиона Италии: играл в «Рубине», теперь выиграл Серию A с «Наполи».
Сейчас я могу только порадоваться за него! Но первый сезон всегда самый лёгкий. Дальше всё намного сложнее. Соперники будут совершенно по-другому настраиваться на Хвичу, а болельщики – ждать ещё большего. Будет интересно посмотреть, как сложится его второй сезон в Италии. Главное – не останавливаться. Если успокоиться после одного титула, можно многое потерять», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
- 5 мая 2023
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