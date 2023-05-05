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Ловчев: любой тренер ужаснётся от игры защитников «Спартака». Им не обыграть «Зенит»

Ловчев: любой тренер ужаснётся от игры защитников «Спартака». Им не обыграть «Зенит»
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Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что уровень игры защитников московской команды так низок, что любой бы тренер на месте наставника красно-белых Гильермо Абаскаля ужаснулся. Также экс-футболист отметил, что с такой обороной москвичам не обыграть «Зенит» с Малкомом и остальными бразильцами.

«У Гильермо Абаскаля, в отличие от предыдущих тренеров «Спартака», сложилось чёткое понимание того, что ему нужно полностью менять оборону. Неслучайно в матче с «Краснодаром» после пропущенного гола он убрал с поля Никиту Чернова. Сразу же после его ошибки. Здесь он явно психанул, ведь до этого он так не делал.

И я его прекрасно понимаю. Потому что когда у тебя оборона состоит из таких людей, как Павел Маслов, Никита Чернов, Мацей Рыбус, Алексис Дуарте, и ещё нескольких защитников… Любой тренер придёт в ужас от их уровня игры. И вот такие люди находятся в команде, про которую все сейчас говорят, может ли она обыграть «Зенит» с Малкомом и остальными бразильцами. Не может она победить с такой обороной в Санкт-Петербурге! Лишь большая удача сможет помочь «Спартаку», — приводит слова Ловчева RT.

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