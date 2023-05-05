Ловчев: любой тренер ужаснётся от игры защитников «Спартака». Им не обыграть «Зенит»

Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что уровень игры защитников московской команды так низок, что любой бы тренер на месте наставника красно-белых Гильермо Абаскаля ужаснулся. Также экс-футболист отметил, что с такой обороной москвичам не обыграть «Зенит» с Малкомом и остальными бразильцами.

«У Гильермо Абаскаля, в отличие от предыдущих тренеров «Спартака», сложилось чёткое понимание того, что ему нужно полностью менять оборону. Неслучайно в матче с «Краснодаром» после пропущенного гола он убрал с поля Никиту Чернова. Сразу же после его ошибки. Здесь он явно психанул, ведь до этого он так не делал.

И я его прекрасно понимаю. Потому что когда у тебя оборона состоит из таких людей, как Павел Маслов, Никита Чернов, Мацей Рыбус, Алексис Дуарте, и ещё нескольких защитников… Любой тренер придёт в ужас от их уровня игры. И вот такие люди находятся в команде, про которую все сейчас говорят, может ли она обыграть «Зенит» с Малкомом и остальными бразильцами. Не может она победить с такой обороной в Санкт-Петербурге! Лишь большая удача сможет помочь «Спартаку», — приводит слова Ловчева RT.