AS: трансфер Месси в «Барселону» практически невозможен

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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вряд ли перейдёт в «Барселону». У «каталонцев» слишком много экономических проблем, сообщает AS.

По информации источника, первая – реконструкция «Камп Ноу». Клуб оценивает убытки от этого в € 55 млн. Сюда относят деньги, например, которые клуб не получит от продажи билетов.

Вторая проблема – эффект бумеранга рычагов прошлого сезона. Те самые рычаги, которые задействовал Лапорта для вывода клуба из долгов, дадут о себе знать в следующем сезоне.

«Барселоне» не хватает денег, чтобы закрыть все эти фронты и привлечь Месси. Поэтому возвращение Лео практически невозможно.

Напомним, после 33-го тура Примеры «Барселона» находится на верхней строчке турнирной таблицы, имея в активе 82 очка. Ближайший преследователь, «Атлетико», отстаёт на 13 очков.