«Бавария» пытается договориться с «Айнтрахтом» по трансферу Коло Муани
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После отказа от нападающего «Наполи» Виктора Осимхена «Бавария» пытается приобрести форварда «Айнтрахта» Рандаля Коло Муани, сообщает Bild.
По информации источника, клуб из Мюнхена готов заплатить за игрока € 60 млн плюс бонусы. При этом команда из Франкфурта хочет получить за финалиста чемпионата мира € 120 млн.
Несмотря на это, считается, что заключение соглашения весьма вероятно, хотя официального предложения пока не было.
Ситуацию для «Баварии» может осложнить то, что в борьбу за форварда могут вступить «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».
Напомним, после 30-го тура чемпионата Германии «Бавария» располагается на верхней строчке турнирной таблицы, имея в активе 62 очка. Ближайший преследователь, дортмундская «Боруссия», отстаёт на одно очко.
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- 5 мая 2023
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