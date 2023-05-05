«Бавария» пытается договориться с «Айнтрахтом» по трансферу Коло Муани

После отказа от нападающего «Наполи» Виктора Осимхена «Бавария» пытается приобрести форварда «Айнтрахта» Рандаля Коло Муани, сообщает Bild.

По информации источника, клуб из Мюнхена готов заплатить за игрока € 60 млн плюс бонусы. При этом команда из Франкфурта хочет получить за финалиста чемпионата мира € 120 млн.

Несмотря на это, считается, что заключение соглашения весьма вероятно, хотя официального предложения пока не было.

Ситуацию для «Баварии» может осложнить то, что в борьбу за форварда могут вступить «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

Напомним, после 30-го тура чемпионата Германии «Бавария» располагается на верхней строчке турнирной таблицы, имея в активе 62 очка. Ближайший преследователь, дортмундская «Боруссия», отстаёт на одно очко.