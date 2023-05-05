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Ярошик: не знаю, попадал бы Карвальо в стартовый состав ЦСКА, если бы я не ушёл в «Челси»

Ярошик: не знаю, попадал бы Карвальо в стартовый состав ЦСКА, если бы я не ушёл в «Челси»
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Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик высказался о бывшем-игроке армейского клуба Даниэле Карвальо. Ярошик допустил, что если бы он не ушёл в «Челси», то Карвальо мог бы и не попасть в стартовый состав ЦСКА. Напомним, чешский игрок выступал за ЦСКА с января 2003 года по январь 2005-го, а затем перешёл в «Челси» за € 8 млн по версии Transfermarkt.

«Я немного читал обсуждения фанатов в связи с тем, что Карвальо прилетал в Москву. Не знаю, если бы я не перешёл в «Челси», попадал бы вообще Даниэль в стартовый состав? Когда он перешёл в ЦСКА, ему поначалу было тяжело адаптироваться к российскому футболу. А когда я ушёл из ЦСКА, то он стал играть на совсем другой позиции – десятки», — приводит слова Ярошика Metaratings.

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