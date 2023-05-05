Руслан Нигматуллин уверен, что «Зенит» станет чемпионом в матче со «Спартаком»

Бывший вратарь «Локомотива» и «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между красно-белыми и «Зенитом».

«При всём моём уважении и неравнодушному отношению к «Спартаку» «Зенит» подтвердит своё пятое чемпионство в этом матче. Петербуржцев можно назвать фаворитами предстоящей игры. Нужно ли красно-белым делать коридор? Уверен, что нет. «Зенит» — вечный конкурент «Спартака». Чемпионство заслуженное, спору нет. Но коридор для «Зенита» будет выглядеть странно», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, в воскресенье, 7 мая, состоится матч в рамках 26-го тура РПЛ между московским «Спартаком» и петербуржским «Зенитом». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.