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Руслан Нигматуллин уверен, что «Зенит» станет чемпионом в матче со «Спартаком»

Руслан Нигматуллин уверен, что «Зенит» станет чемпионом в матче со «Спартаком»
Руслан Нигматуллин
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Бывший вратарь «Локомотива» и «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между красно-белыми и «Зенитом».

«При всём моём уважении и неравнодушному отношению к «Спартаку» «Зенит» подтвердит своё пятое чемпионство в этом матче. Петербуржцев можно назвать фаворитами предстоящей игры. Нужно ли красно-белым делать коридор? Уверен, что нет. «Зенит» — вечный конкурент «Спартака». Чемпионство заслуженное, спору нет. Но коридор для «Зенита» будет выглядеть странно», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, в воскресенье, 7 мая, состоится матч в рамках 26-го тура РПЛ между московским «Спартаком» и петербуржским «Зенитом». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.

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