Дмитрий Булыкин: если «Динамо» проиграет «Химкам», ситуация станет совсем плачевной

Бывший футболист Дмитрий Булыкин предположил, как для московского «Динамо» сложится предстоящий матч с «Химками» в 26-м туре РПЛ.
«Динамо» должно побеждать в матче с «Химками». Подмосковный клуб – хороший соперник для того, чтобы
реабилитироваться за последние результаты. У тренерского штаба динамовцев нет другого выхода – нужно побеждать. Иначе ситуация станет совсем плачевной.
«Динамо» по итогам чемпионата займёт шестое или седьмое место. 100-летний юбилей не удался. Остаётся только радовать болельщиков хорошей игрой в оставшихся матчах. Поражение от «Химок» будет расцениваться как провал», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
Матч «Динамо» и «Химок» состоится в субботу, 6 мая, на стадионе «Арена Химки», и начнётся в 14:00 мск. После 25 сыгранных туров бело-голубые находятся на седьмом месте в таблице (39 очков), а красно-чёрные — на 15-м (17 очков).
- 5 мая 2023
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