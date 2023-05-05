Дмитрий Булыкин: если «Динамо» проиграет «Химкам», ситуация станет совсем плачевной

Бывший футболист Дмитрий Булыкин предположил, как для московского «Динамо» сложится предстоящий матч с «Химками» в 26-м туре РПЛ.

«Динамо» должно побеждать в матче с «Химками». Подмосковный клуб – хороший соперник для того, чтобы

реабилитироваться за последние результаты. У тренерского штаба динамовцев нет другого выхода – нужно побеждать. Иначе ситуация станет совсем плачевной.

«Динамо» по итогам чемпионата займёт шестое или седьмое место. 100-летний юбилей не удался. Остаётся только радовать болельщиков хорошей игрой в оставшихся матчах. Поражение от «Химок» будет расцениваться как провал», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

Матч «Динамо» и «Химок» состоится в субботу, 6 мая, на стадионе «Арена Химки», и начнётся в 14:00 мск. После 25 сыгранных туров бело-голубые находятся на седьмом месте в таблице (39 очков), а красно-чёрные — на 15-м (17 очков).