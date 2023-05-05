Матьё Дебюши принял решение завершить карьеру игрока

Бывший защитник сборной Франции Матьё Дебюши, выступающий сейчас за «Валансьен», в конце сезона завершит карьеру футболиста.
«Я принял это решение несколько недель назад. Пока больше ничего не скажу. Всё, что имеет значение на данный момент — сохранение клубом места в Лиге 2. Об остальном мы поговорим позже», – цитирует футболиста издание La Voix du Nord.
37-летний Дебюши является воспитанником «Лилля», в котором началась его профессиональная карьера в 2003 году. В составе северян он выиграл чемпионат и кубок Франции в 2011 году. Матьё также защищал цвета английских клубов «Ньюкасл» и «Арсенал», французских «Бордо» и «Сент-Этьена». За сборную Франции Дебюши провёл 27 матчей (в том числе выступал на чемпионате мира в Бразилии в 2014 году) и забил два гола.
После завершения карьеры Дебюши планирует стать тренером.
- 5 мая 2023
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