Жуан Педро станет рекордным приобретением «Брайтона»
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Стоимость перехода бразильского форварда Жуан Педро из «Уотфорда» станет рекордной для клуба «Брайтон энд Хоув Альбион». Сумма сделки превысит € 22 млн, которые «чайки» заплатили за защитника Адама Уэбстера летом 2019 года, сообщает Sky Sports.
Сделка по Педро будет завершена в первый день трансферного окна в Англии. Контракт 21-летнего футболиста подписан на пять лет. В нынешнем сезоне на счету нападающего 11 голов в 35 матчах Чемпионшипа.
Жуан Педро перешёл в «Уотфорд» из бразильского «Флуминенсе» в январе 2020 года. На данный момент портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 24 млн.
Новый клуб футболиста, «Брайтон», после 32 сыгранных в чемпионате Англии матчей располагается на шестом месте с 55 очками.
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