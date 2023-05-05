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Жуан Педро станет рекордным приобретением «Брайтона»

Жуан Педро станет рекордным приобретением «Брайтона»
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Стоимость перехода бразильского форварда Жуан Педро из «Уотфорда» станет рекордной для клуба «Брайтон энд Хоув Альбион». Сумма сделки превысит € 22 млн, которые «чайки» заплатили за защитника Адама Уэбстера летом 2019 года, сообщает Sky Sports.

Сделка по Педро будет завершена в первый день трансферного окна в Англии. Контракт 21-летнего футболиста подписан на пять лет. В нынешнем сезоне на счету нападающего 11 голов в 35 матчах Чемпионшипа.

Жуан Педро перешёл в «Уотфорд» из бразильского «Флуминенсе» в январе 2020 года. На данный момент портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 24 млн.

Новый клуб футболиста, «Брайтон», после 32 сыгранных в чемпионате Англии матчей располагается на шестом месте с 55 очками.

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