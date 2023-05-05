Очередная конференция РФС состоится 22 июня

Очередная конференция Российского футбольного союза состоится 22 июня. Об этом сообщает пресс-служба организации.

На конференцию приглашаются все члены РФС: представители региональных федераций, лиг, клубов и других организаций, входящих в состав Союза.

В рамках конференции традиционно принимаются стратегические решения о направлениях деятельности Российского футбольного союза и приоритетах развития российского футбола. Кроме того, сообщается, что в 2023 году одним из пунктов повестки дня станут довыборы в исполнительный комитет Российского футбольного союза.

Напомним, российские клубы и сборные с марта 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях, организованных ФИФА и УЕФА, из-за ситуации с Украиной.