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Игрок «Реймса» попросил включить в контракт специальный пункт — по € 100 за километр

Игрок «Реймса» попросил включить в контракт специальный пункт — по € 100 за километр
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Полузащитник французского «Реймса» Маршалл Мунеци, прибывший в клуб в 2019 году, продлил контракт до 2027 года. Интерес в СМИ вызвал специальный пункт договора, по которому за каждый километр, пройденный зимбабвийским игроком, клуб обязуется жертвовать € 100 в его благотворительный фонд.

26-летний полузащитник известен своей социальной активностью, в том числе в его родной стране — Зимбабве. Фонд Маршалла Мунеци, работающий в течение четырёх лет, озабочен среди прочего вопросами обеспечения доступа к образованию. Из него оплачивается обучение зимбабвийских студентов.

«Действительно, за каждый километр, который пробежит игрок, «Реймс» обязуется жертвовать € 100 в фонд Маршалла Мунеци. Мы продлили контракт не только с игроком, но и с человеком. В Зимбабве через свой фонд он, не колеблясь, жертвует часть зарплаты на благотворительные цели. Идея состояла в том, чтобы добавить новый пункт в контракт, своего рода бонус за пробег, и таким символическим способом оказать ему нашу поддержку, а также поощрить такой тип личной инициативы», — поясняет пресс-служба «Реймса».

Опция вступит в силу с субботы, 6 мая, когда «Реймс» в 34-м туре Лиги 1 будет играть с «Лиллем». В частности, зрители и телезрители смогут в прямом эфире во время матча следить за количеством километров, преодолённых Мунеци, а также за монетизацией километража, которая будет отображаться в режиме реального времени на светодиодных панелях и экранах стадиона «Огюст-Делон II».

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