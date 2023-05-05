Ривалдо: нужно поздравить «Барселону», она не оставила конкурентам шансов

Экс-нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо высказался о потенциальной победе каталонской команды в чемпионате Испании.

«Барселона» очень близка к тому, чтобы снова стать чемпионом Испании спустя четыре года с момента завоевания последнего титула. Их следует похвалить за стабильность, которая заставила мадридский «Реал»» сосредоточиться на других турнирах.

Чтобы стать чемпионом Испании, нужно играть выше всех похвал, потому что конкуренты очень сильны. Только поддерживая стабильную форму на протяжении всей кампании, можно добиться успеха.

Конечно, мы знаем, что «Реал» в какой-то момент расслабился, но это не значит, что они не хотели становиться чемпионами. Подопечные Карло Анчелотти просто поняли, что бороться за титул будет слишком сложно, и вместо этого решили сосредоточиться на Кубке Испании и Лиге чемпионов.

Очевидно, Мадрид хотел выиграть Ла Лигу больше, чем Кубок Испании, поэтому нам нужно поздравить «Барселону» с тем, что она настолько сильна, что не оставила конкурентам шансов», – приводит слова Ривалдо Betfair.

Отметим, что «Барселона» лидирует в чемпионате Испании, набрав 82 очка в 33 матчах. Ближайшие преследователи, мадридские «Атлетико» и «Реал», имеют в активе 69 и 68 очков соответственно.