Карраскаль – лучший дриблёр в мире среди игроков старше 23 лет по версии CIES

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал рейтинг лучших дриблёров планеты среди футболистов старше 23 лет. Список возглавляет игрок московского ЦСКА Хорхе Карраскаль.
Полузащитник выполняет в среднем одну обводку раз в 12 минут и 14 секунд, а успеха достигают 68,8% попыток. Карраскаль обошёл в этом рейтинге, помимо прочих, Джека Грилиша («Манчестер Сити»), Лероя Зане («Бавария»), Лионеля Месси («ПСЖ»), Рафаэла Леау («Милан») и Ясина Браими («Аль-Гарафа»).
CIES Football Observatory использует данные Wyscout о дриблинге в матчах национальных лиг за последние 365 дней, чтобы составлять мировой рейтинг лучших дриблёров в соответствии с индексом, объединяющим частоту и процент успешных обводок, а также спортивный уровень соперников.
- 5 мая 2023
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