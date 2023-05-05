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Карраскаль – лучший дриблёр в мире среди игроков старше 23 лет по версии CIES

Карраскаль – лучший дриблёр в мире среди игроков старше 23 лет по версии CIES
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Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал рейтинг лучших дриблёров планеты среди футболистов старше 23 лет. Список возглавляет игрок московского ЦСКА Хорхе Карраскаль.

Полузащитник выполняет в среднем одну обводку раз в 12 минут и 14 секунд, а успеха достигают 68,8% попыток. Карраскаль обошёл в этом рейтинге, помимо прочих, Джека Грилиша («Манчестер Сити»), Лероя Зане («Бавария»), Лионеля Месси («ПСЖ»), Рафаэла Леау («Милан») и Ясина Браими («Аль-Гарафа»).

CIES Football Observatory использует данные Wyscout о дриблинге в матчах национальных лиг за последние 365 дней, чтобы составлять мировой рейтинг лучших дриблёров в соответствии с индексом, объединяющим частоту и процент успешных обводок, а также спортивный уровень соперников.

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