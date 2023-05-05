УЕФА вместе с болельщиками разработал дополнительные меры безопасности для дней финалов

В УЕФА разработали новые меры по безопасности для болельщиков в дни финальных матчей. Их создание включило в себя обсуждение возможных улучшений с фанатскими группами, в том числе с объединением «Football Supporters Europe» (FARE), сообщает BBC.

Необходимость разработки новых мер связана с беспорядками, произошедшими в день проведения прошлогоднего финала Лиги чемпионов в Париже с участием мадридского «Реала» и «Ливерпуля». Тогда в отношении болельщиков был применён слезоточивый газ, а начало игры отложили на 36 минут.

Так, в план входит совместный с FARE сбор информации о количестве фанатов, прибывающих в принимающий финал город; увеличение количества мест для встречи болельщиков и помощи им (welcome services), в особенности на подходах к стадиону; размещение соответствующих обозначений около главных входов на стадион; обеспечение доступности медицинской помощи, нахождение медиков в зоне турникетов и внутри территории арены.

Финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 состоится 10 июня в Стамбуле, финал Лиги Европы — 31 мая в Будапеште, а финал Лиги конференций — 7 июня в Праге.