Анчелотти: финал? Мне нравится получать удовольствие от таких матчей

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от финала Кубка Испании, в котором «сливочные» сыграют с «Осасуной».
«Игра в финале – всегда волнующее событие, но мне нравится получать удовольствие от таких матчей, потому что я всегда думаю, что он может стать последним. Я думал об этом в 2003 году и думаю сейчас. Вот почему я прошу игроков получать от этого удовольствие. Мы вышли в финал, это наша собственная заслуга, и мы должны сделать всё возможное, чтобы победить. На ментальном уровне мне не нужно настраивать игроков перед такими матчами.
«Сити»? Завтра мы не будем думать ни о чём, кроме того, как отдать все силы на поле и завоевать ещё один трофей», – рассказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции.
«Реал» сыграет с «Осасуной» в финале Кубка Испании в субботу, 6 мая, в Севилье на стадионе «Олимпико». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
Кубок Испании может стать десятым трофеем итальянского специалиста в «Реале». Интересно, что именно с победы в Кубке начался мадридский этап карьеры тренера в 2014 году.
- 5 мая 2023
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