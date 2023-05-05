Анчелотти: финал? Мне нравится получать удовольствие от таких матчей

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от финала Кубка Испании, в котором «сливочные» сыграют с «Осасуной».

«Игра в финале – всегда волнующее событие, но мне нравится получать удовольствие от таких матчей, потому что я всегда думаю, что он может стать последним. Я думал об этом в 2003 году и думаю сейчас. Вот почему я прошу игроков получать от этого удовольствие. Мы вышли в финал, это наша собственная заслуга, и мы должны сделать всё возможное, чтобы победить. На ментальном уровне мне не нужно настраивать игроков перед такими матчами.

«Сити»? Завтра мы не будем думать ни о чём, кроме того, как отдать все силы на поле и завоевать ещё один трофей», – рассказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции.

«Реал» сыграет с «Осасуной» в финале Кубка Испании в субботу, 6 мая, в Севилье на стадионе «Олимпико». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Кубок Испании может стать десятым трофеем итальянского специалиста в «Реале». Интересно, что именно с победы в Кубке начался мадридский этап карьеры тренера в 2014 году.