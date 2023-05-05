«Кёльн» обыграл «Байер», Азмун вышел на замену

Сегодня, 5 мая, в рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги состоялась встреча «Байера» и «Кёльна». Игра прошла на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и закончилась победой гостей со счётом 2:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером.
На 14-й минуте после навеса Флориана Кайнца счёт открыл форвард «Кёльна» Дейви Зельке, забивший ударом головой. На 28-й минуте «Байеру» удалось отыграться: леверкузенцы выбежали в контратаку, которую точным ударом завершил французский нападающий Амин Адли. Однако на 36-й минуте Зельке оформил дубль, вновь выведя свою команду вперёд.
Иранский форвард леверкузенцев Сердар Азмун появился на поле на 81-й минуте, заменив защитника Жонатана Та. В следующем туре «Байер» сыграет со «Штутгартом», а «Кёльн» — с «Гертой».
- 5 мая 2023
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