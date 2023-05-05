«Шальке-04» вырвал победу на 12-й добавленной минуте в матче с «Майнцем»

Сегодня, 5 мая, состоялся матч 31-го тура чемпионата Германии между «Майнцем» и «Шальке-04». Встреча проходила на стадионе «Мева-Арена» в Майнце и завершилась победой гостей — 3:2. На матче работала бригада арбитров во главе с Маттиасом Йёлленбеком.
Первый гол в матче на 26-й минуте с передачи Родриго Саласара забил нападающий гельзенкирхенцев Мариус Бюльтер. «Майнц» отыгрался уже во втором тайме: на 53-й минуте после подачи углового мяч практически с линии ворот добил в сетку полузащитник Леандро Баррейро. Через семь минут «Шальке» вновь вышел вперёд — гол забил хавбек Том Краус, результативный пас отдал Кенан Караман. Но на 70-й минуте «Майнц» сравнял счёт — ударом со штрафного испанец Аарон Кариколь отправил мяч в девятку. Однако на 12-й добавленной ко второму тайму минуте Бюльтер реализовал одиннадцатиметровый, принеся гельзенкирхенцам победу.
В следующем туре Бундеслиги «Майнц», находящийся в середине турнирной таблицы, встретится с франкфурстким «Айнтрахтом», а «Шальке», который борется за выживание, — с мюнхенской «Баварией».
- 5 мая 2023
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