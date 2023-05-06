Гол Бюльтера на 90+12-й минуте — самый поздний в Бундеслиге с сезона-2004/2005

Нападающий «Шальке-04» Мариус Бюльтер, реализовавший пенальти на 12-й добавленной ко второму тайму игры с «Майнцем» минуте, принёс своей команде победу (3:2), а также стал обладателем рекорда. Гол немецкого форварда стал самым поздним в Бундеслиге с момента начала ведения подробной статистики в сезоне-2004/2005, сообщает Opta.
Бюльтер забил мяч после 101 минуты и 13 секунд игрового времени. Нападающий сам заработал реализованный им пенальти: в штрафной площади Бюльтера прихватил за футболку защитник «Майнца» Антони Каси. Решение о назначении одиннадцатиметрового было принято только после просмотра эпизода с помощью системы VAR.
Всего ко времени второго тайма было добавлено 15 минут. На 14-й компенсированной минуте нескольким игрокам были показаны жёлтые карточки за неспортивное поведение.
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