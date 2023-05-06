Видаль – о нападках на Месси: нельзя оскорблять лучшего игрока в мире

Чилийский полузащитник Артуро Видаль выступил в защиту бывшего партнёра по «Барселоне» Лионеля Месси, который подвергся санкциям со стороны «ПСЖ» и стал жертвой оскорблений со стороны парижских фанатов.
«Это безумие. Правда в том, что эти люди становятся всё более и более сумасшедшими. Нельзя оскорблять лучшего игрока в мире, можно просто наблюдать за его игрой. Понятно, что он не выиграл для них Лигу чемпионов и Кубок, но они лидеры чемпионата. А ещё он чемпион мира. Он принимал участие во всех матчах, ни разу не получил травму. Он забил много голов вместе с Мбаппе и большая часть результативных передач команды принадлежит ему. Так что это безумие, что они оскорбляют лучших, но люди всегда такие», – сказал 36-летний футболист в интервью ESPN.
Напомним, полузащитник чилийского «Фламенго» Артуро Видаль хорошо знает Лионеля Месси, поскольку он был его партнёром по «Барселоне» в период с 2018 по 2020 год.
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