Романо: «Манчестер Сити» закрывает сделку по переходу 15-летнего вратаря «Уимблдона»

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» близок к завершению сделки по трансферу 15-летнего вратаря «Уимблдона» Спайка Бритса, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Голкипер вызывался в сборную Англии для игроков моложе 16 лет. «Уимблдон» выступает в четвёртом английском дивизионе (Лига 2), где занимает 21-е место в таблице.

На данный момент в составе «Манчестер Сити» числятся три вратаря: 29-летний основной голкипер Эдерсон, а также 30-летний Штефан Ортега и 37-летний Скотт Карсон.

Прошлым летом за € 117, 5 «горожанами» из «Астон Виллы» был приобретён полузащитник Джек Грилиш — это рекордная сумма трансфера для «Манчестер Сити». Самой дорогой продажей для команды стал переход Лероя Сане в мюнхенскую «Баварию» летом 2020 года за € 49 млн.