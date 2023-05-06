Зинченко попал в символическую сборную сезона в АПЛ по версии EA Sports

В пятницу, 5 мая, стала известна символическая сборная сезона в английской Премьер-лиге, которую определяли подписчики популярного футбольного симулятора FIFA. Место в списке лучших, опубликованных на официальной странице турнира в «Твиттере», нашлось украинскому защитнику «Арсенала» Александру Зинченко.

В ходе промо-акции компания EA Sports представила состав FIFA 23 Premier League TOTS, в который вошли 18 лучших футболистов сезона АПЛ, а выбор геймеров определил оптимальный состав.

В команду сезона попали представители только пяти клубов АПЛ, все они входят в первую пятёрку турнирной таблицы. Четыре игрока представляют «Арсенал», трое – «Манчестер Сити», клубы, конкурирующие за звание чемпиона в текущем розыгрыше. Два футболиста из сборной сезона выступают за «Манчестер Юнайтед», и по одному – за «Ньюкасл» и «Ливерпуль».

Полностью сборная сезона-2022/2023 АПЛ выглядит так:

Аарон Рамсдейл («Арсенал», Англия), Киран Триппьер («Ньюкасл», Англия), Вильям Салиба («Арсенал», Франция), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Испания), Александр Зинченко («Арсенал», Украина), Каземиро («Манчестер Юнайтед», Франция), Мартин Эдегор («Арсенал», Норвегия), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия), Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед», Англия), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия).