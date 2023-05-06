Клопп: всё, что мы делаем хорошо сейчас, поможет нам в следующем сезоне

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победную серию красных, которая включает пять туров чемпионата Англии. Немецкий специалист считает, что успехи на финише сезона, даже если они не улучшат турнирное положение команды в глобальном смысле, помогут мерсисайдцам лучше подготовиться к следующему розыгрышу АПЛ.

«Каждый положительный результат, который мы добываем сейчас, помогает нам, помогает игрокам, потому что мы не можем просто заменить всю команду летом и думать, что всё сделано… Как я понимаю жизнь, если возникает проблема, лучше разобраться с ней здесь и сейчас. Потому что, если просто пойти дальше, проблема никуда не денется.

Мы должны дать парням возможность показать себя. Поскольку я вижу их каждый день, я знаю, что они хотят играть. Они не говорят: «Я больше не могу этого делать, я больше не могу этого делать». Это не так. Это правда, мы не могли победить в течение длительного периода. Но мы ищем вариант, при котором парни смогут блеснуть, где у них будет гораздо больше шансов снова проявить свои лучшие качества. Вот, ради чего мы всегда стараемся.

Итак, всё, что мы делаем хорошо сейчас, поможет нам в следующем сезоне. Опять же, никто не знает, где мы окажемся, но уже эти пять матчей дают много пищи для размышлений. Я, конечно, говорю об отдельных эпизодах, а не про все матчи целиком. Я далёк от того, чтобы вскричать: «Боже мой, мы не могли сыграть лучше». Нет, нет, нет, совсем нет. Но признаки, которые я видел, действительно обнадёживают, и я доволен этим. А потом ещё есть четыре игры, потом перерыв, а затем полноценная предсезонка — мы снова будем сильны», – цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».