Владелец «Наполи» рассказал о новой цели клуба после чемпионства в Серии А

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис раскритиковал судейство в матчах Лиги чемпионов.
«Теперь мы должны выиграть Лигу чемпионов. Потому что в этом сезоне, считаю, мы были сильнейшими в Лиге чемпионов. И только из-за плохого судейства в обоих матчах мы выбыли из турнира.
Но это футбол. Это УЕФА. Поэтому мы попробуем ещё раз в следующем сезоне и ещё в последующие годы», – приводит слова Де Лаурентиса La Gazzetta dello Sport.
Неаполитанцы уступили «Милану» (1:2 по сумме двух матчей) в четвертьфинале турнира.
Напомним, в матче 33-го тура Серии А между «Наполи» и «Удинезе» была зафиксирована ничья со счётом 1:1. Этого результата команде Лучано Спаллетти было достаточно, чтобы досрочно завоевать чемпионский титул в третий раз в своей истории.
Отметим, что это первое скудетто «Наполи» за 32 года. Последний раз «партенопейцы» выигрывали Серию А в сезоне-1989/1990.
Эмоции футболистов «Наполи» из чемпионской раздевалки:
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