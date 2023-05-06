Владелец «Наполи» рассказал о новой цели клуба после чемпионства в Серии А

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис раскритиковал судейство в матчах Лиги чемпионов.

«Теперь мы должны выиграть Лигу чемпионов. Потому что в этом сезоне, считаю, мы были сильнейшими в Лиге чемпионов. И только из-за плохого судейства в обоих матчах мы выбыли из турнира.

Но это футбол. Это УЕФА. Поэтому мы попробуем ещё раз в следующем сезоне и ещё в последующие годы», – приводит слова Де Лаурентиса La Gazzetta dello Sport.

Неаполитанцы уступили «Милану» (1:2 по сумме двух матчей) в четвертьфинале турнира.

Напомним, в матче 33-го тура Серии А между «Наполи» и «Удинезе» была зафиксирована ничья со счётом 1:1. Этого результата команде Лучано Спаллетти было достаточно, чтобы досрочно завоевать чемпионский титул в третий раз в своей истории.

Отметим, что это первое скудетто «Наполи» за 32 года. Последний раз «партенопейцы» выигрывали Серию А в сезоне-1989/1990.

Эмоции футболистов «Наполи» из чемпионской раздевалки: