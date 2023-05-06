Глава фанатского объединения «ПСЖ» высказался за уход Месси и Неймара из клуба

Президент фанатского объединения «ПСЖ» Ромен Мабиль высказался за уход нападающего Неймара из клуба.

«Месси собирается уйти из «ПСЖ», и мы хотим дать понять Неймару, что было бы хорошо, если бы он тоже покинул клуб.

Мы не хотим навредить Неймару. Мы хотим, чтобы он продолжил свою карьеру вдали от Парижа. Мы хотим перейти в другую эпоху.

В нынешнюю эпоху игроки делают все, что хотят. Мы хотим двигаться дальше и написать новую страницу с игроками, которые этим мотивированы», – приводит слова Мабиля Le Parisien.

В текущем сезоне на счету бразильца 28 матчей в составе «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 17 результативными передачами.

Контракт игрока с парижским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt – € 70 млн.

Фанаты «ПСЖ» оскорбляют Месси и Неймара на митинге: