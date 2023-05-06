Михаил Кержаков: до сих пор не понимаю некоторых трактовок VAR

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков оценил изменения в порядке назначения пенальти после введения системы видеоповторов VAR.
«[С введением VAR] однозначно [ставят такие пенальти, которых раньше не ставили]. Я до сих пор не понимаю некоторых трактовок, особенно игры рукой. Бывает, мяч летит довольно долго, стукается о газон и отлетает игроку в руку, а пенальти не ставится. Когда же игрок в прыжке, ему мяч попадает в руку чуть пониже плеча, а убрать ее он физически не может, — это пенальти, даже если эпизод случился где-то на краю штрафной, а мяч не летит в створ ворот. Для меня это странно. Ты же не можешь прыгать, держа руки по швам! Когда ты выпрыгиваешь, руки немного расслабляются, и это их естественное положение», — сказал Кержаков пресс-службе клуба.
В нынешнем сезоне Кержаков провёл 22 матча за «Зенит» в РПЛ, в которых пропустил 11 голов.
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