Модрич отклонил предложение от саудовского клуба на € 40 млн в год и останется в «Реале»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич останется в клубе ещё на один сезон.
Как сообщает Sport со ссылкой на Relevo, мадридский клуб предложил хорватскому футболисту контракт до лета 2024 года. Стороны пришли к соглашению, которое будет подписано в течение нескольких дней.
Ранее клуб из Саудовской Аравии предложил 37-летнему игроку контракт с зарплатой в размере около € 40 млн за сезон. Однако Модрич намерен продолжить карьеру в «Реале».
Действующий контракт игрока с «Реалом» рассчитан до конца сезона.
В текущем сезоне полузащитник провёл в чемпионате Испании 28 матчей, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами. Модрич выступает за «Реал» с 2012 года.
Напомним, «Реал» встретится с «Осасуной» в финале Кубка Испании сегодня, 6 мая, в Севилье на стадионе «Олимпико». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
Криштиану Роналду пришёл на тренировку мадридского «Реала»:
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