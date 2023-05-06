Нагельсман считает «Тоттенхэм» топ-клубом с большим потенциалом и хочет возглавить команду

«Тоттенхэм» хочет назначить немецкого специалиста Юлиана Нагельсмана главным тренером команды.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, лондонский клуб активно пытается привлечь Нагельсмана в проект. Руководство «Тоттенхэма» уже провело с тренером переговоры.

Перед принятием решения специалист хочет знать, насколько он будет влиять на трансферы клуба. Кроме того, Нагельсман не хочет торопиться с окончательным решением. При этом Юлиан считает «Тоттенхэм» топ-клубом с большим потенциалом. Ожидается, что стороны продолжат переговоры.

Нагельсман является безработным после увольнения из мюнхенской «Баварии». Ранее специалист работал в Бундеслиге с «РБ Лейпциг» и «Хоффенхаймом». В СМИ сообщали о том, что Нагельсман отказался от предложения о работе в «Челси» ради перехода в «Тоттенхэм».