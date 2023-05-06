Станислав Черчесов прокомментировал второе досрочное чемпионство в «Ференцвароше»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал досрочное чемпионство своей команды в чемпионате Венгрии по футболу.
«Наш успех в дерби может дать большой импульс в оставшихся матчах, а с той игрой, которую мы там показали, мы можем быть эффективны и во встрече с «Вардой». В последних двух матчах с ними мы не пропустили, уверенно выиграли дома, так что, если мы выполним эти две вещи, я буду доволен.
Мы готовились таким образом, что победа в чемпионате могла решиться в матче с «Кишвардой», но это случилось раньше. Я могу только призвать наших болельщиков собраться как можно больше на стадионе в субботу вечером, потому что мы хотим отпраздновать с ними 34-й чемпионский титул «Ференцвароша» в конце матча», — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ференцвароша».
Свой первый матч в статусе чемпиона «фроди» проведут сегодня, 6 мая. Подопечные Черчесова сыграют на домашнем поле в Будапеште с клубом «Кишварда». Встреча начнётся в 20:45 мск.
Для 59-летнего российского тренера это второй чемпионский титул в Венгрии.
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