Олеся Курочкина – о домашнем финале Кубка УЕФА: нам свистели свои же болельщики

Футболистка пермской «Звезды-2005» Олеся Курочкина вспомнила финал Кубка УЕФА 2009 года, который проходил в два матча – дома и в гостях. Домашнюю игру пермячки провели в Казани на стадионе «Центральный», так как арена в Перми не прошла лицензирование для еврокубков.

«То, что мы играли не дома, сказалось. Мне показалось, что там были болельщики мужского «Рубина», которые болели против нас. Наш «Амкар» тогда тоже играл в Высшей лиге, и у фанатов были непростые отношения. Слышалось, как нас освистывали. Но наши пермские болельщики были громче, за что им большое спасибо», — рассказала Курочкина в беседе с корреспонденткой «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

Домашний матч закончился поражением для команды из Перми со счётом 0:6.