Хаби Алонсо прокомментировал слухи о приглашении в «Реал»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал информацию об интересе к себе со стороны мадридского «Реала»
«Для меня нормально, что на этой стадии сезона ходят разные слухи. Я много лет в футболе.
Но нам до сих пор нужно добиться больших результатов в этом сезоне. Вот почему моя голова сосредоточена на «Байере» на 100 процентов за последние несколько месяцев. И моя голова на 100 процентов с этим клубом для следующего сезона», — приводит слова Алонсо Sky Sports.
Алонсо возглавил «Байер» в октябре 2022 года, когда команда занимала 17-е место в Бундеслиге. Под руководством испанца команда вернулась в борьбу за место в еврокубках на следующий сезон, а также вышла в полуфинал Лиги Европы.
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