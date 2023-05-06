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Хаби Алонсо прокомментировал слухи о приглашении в «Реал»

Хаби Алонсо прокомментировал слухи о приглашении в «Реал»
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Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал информацию об интересе к себе со стороны мадридского «Реала»

«Для меня нормально, что на этой стадии сезона ходят разные слухи. Я много лет в футболе.

Но нам до сих пор нужно добиться больших результатов в этом сезоне. Вот почему моя голова сосредоточена на «Байере» на 100 процентов за последние несколько месяцев. И моя голова на 100 процентов с этим клубом для следующего сезона», — приводит слова Алонсо Sky Sports.

Алонсо возглавил «Байер» в октябре 2022 года, когда команда занимала 17-е место в Бундеслиге. Под руководством испанца команда вернулась в борьбу за место в еврокубках на следующий сезон, а также вышла в полуфинал Лиги Европы.

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