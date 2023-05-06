Президент федерации футбола Бразилии рассказал о возможном приглашении Анчелотти

Президент Федерации футбола Бразилии Эдналдо Родригес рассказал о планах пригласить главного тренера «Реала» Карло Анчелотти в национальную сборную.

«Хотел бы до конца мая сказать, что будет тот или иной тренер. У нас в июне две даты для матчей, в то же время будет финиш Ла Лиги, финал Лиги чемпионов 10 июня. Не то что у Анчелотти есть от нас какое-то предложение, но следили за ним, проверяли, есть ли у него желание работать. Он для меня – основной вариант.

Впервые говорю об этом очень открыто, нет смысла скрывать», – приводит слова Родригеса O Jogo.

В предыдущем сезоне Анчелотти выиграл с «Реалом» чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Также он приводил «сливочных» к победе в главном клубном турнире Европы в 2014 году.

Действующим главным тренером сборной Бразилии является Рамон. Предыдущий наставник Тите покинул команду после поражения в матче четвертьфинала ЧМ-2022 со сборной Хорватии.

Тренер «Вильярреала» спародировал Анчелотти