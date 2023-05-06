Эдди Хау: Роналду и Неймар в «Ньюкасле»? Надо разумно набирать персонал
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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал слухи о желании клуба заполучить в свой состав Криштиану Роналду, Неймара и других игроков.
«Многие имена неточные. Надо разумно набирать персонал.
Мы хотим находить таланты до того, как они взорвутся на мировой арене. Нам нужно идти в низы, находить их молодыми и развивать», — приводит слова Хау «твиттер» журналиста Фабрицио Романо.
В текущем сезоне на счету Неймара 28 матчей в составе «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 17 результативными передачами.
Ранее сообщалось, что «сороки» рассматривают возможную покупку бразильца как усиление под Лигу чемпионов. Боссы английского клуба хотят добавить составу «звёздной мощи».
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