Эдди Хау: Роналду и Неймар в «Ньюкасле»? Надо разумно набирать персонал

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал слухи о желании клуба заполучить в свой состав Криштиану Роналду, Неймара и других игроков.

«Многие имена неточные. Надо разумно набирать персонал.

Мы хотим находить таланты до того, как они взорвутся на мировой арене. Нам нужно идти в низы, находить их молодыми и развивать», — приводит слова Хау «твиттер» журналиста Фабрицио Романо.

В текущем сезоне на счету Неймара 28 матчей в составе «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 17 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «сороки» рассматривают возможную покупку бразильца как усиление под Лигу чемпионов. Боссы английского клуба хотят добавить составу «звёздной мощи».

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